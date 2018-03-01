При покупке квартиры целесообразно провести психолого-психиатрическую экспертизу продавца - Швед

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При покупке квартиры целесообразно провести психолого-психиатрическую экспертизу продавца. Об этом рассказал председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед в эфире интернет-телевидения "СБ", сообщает БЕЛТА.

После крупных сделок, в основном купли-продажи квартиры, со стороны продавца могут появиться родственники, готовые оспорить законность сделки. Чтобы минимизировать вероятность возникновения подобных проблем, до сделки целесообразно провести психолого-психиатрическую экспертизу продавца. Стоимость процедуры относительно невысока и несопоставима с ценой квартиры и финансовыми рисками, от которых способна защитить подобная экспертиза.

Особенно внимательно, по мнению Андрея Шведа, стоит относиться к сделкам, где фигурируют пожилые люди либо граждане с психическими заболеваниями.

"Человек был уверен, что он законный владелец приобретенной квартиры, а в итоге может остаться и без жилья, и без денег. Поэтому стоит перестраховаться и провести экспертизу", - подытожил Андрей Швед.

Органами Государственного комитета ежегодно проводятся сотни подобных экспертиз - как судебных, так и по заявлениям граждан на договорной основе. При этом по результатам каждой пятой экспертизы человек оказывается несделкоспособным.-0-