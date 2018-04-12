При внедрении элементов электронного уголовного дела учитывается зарубежный опыт - Носкевич

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При внедрении элементов электронного уголовного дела в Беларуси учитывается зарубежный опыт, сообщил журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В направлении информатизации уголовного процесса СК движется несколько лет. Оптимизировать и упростить работу здесь пытаются именно за счет внедрения различного рода информационных технологий. Конечной целью должно стать создание электронного уголовного дела. При этом белорусские следователи учитывают наработки и ошибки зарубежных партнеров. В частности, элементы электронного уголовного дела уже внедрены в уголовном процессе Грузии, Казахстана, Армении.

"Пока мы на стадии становления своей Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), задачей которой является не только перевод уголовного процесса на электронную платформу как таковую, но и оптимизация, совершенствование деятельности всего ведомства", - сказал Иван Носкевич. Перевод уголовного процесса с бумажного на электронный формат в том числе позволит сократить документооборот, сэкономить время.

"В настоящее время мы находимся на стадии торгов, подыскиваем серьезную организацию, которая располагает интеллектуальными и материальными ресурсами и сможет нам подготовить программный продукт. После объявления тендера хотел бы пригласить наши серьезные IT-компании для участия в этом конкурсе, чтобы оказать содействие Следственному комитету в подготовке ЕАИС", - отметил он. Техническое задание на разработку ЕАИС СК подготовил самостоятельно, без привлечения сторонних организаций, благодаря этому было сэкономлено и время, и деньги.

Председатель СК выразил уверенность, что в ближайшие годы удастся внедрить ЕАИС, электронное уголовное дело также должно заработать в ближайшей перспективе.

Иван Носкевич рассказал и о других шагах в плане информатизации. По инициативе Следственного комитета в том числе внесены изменения в уголовно-процессуальный закон. "Уже более года мы можем допрашивать людей на расстоянии с помощью видео-конференц-связи. Мы внесли и ряд иных предложений по изменению уголовно-процессуального законодательства. В частности, предлагаем различного рода информационные источники, в том числе видеозапись, рассматривать как самостоятельный источник доказательства. Мы предлагаем избавиться от такого анахронизма в уголовном процессе, как участие понятых, и заменить его каким-то цифровым носителем, в частности, видеозаписью", - добавил Иван Носкевич.

В Минске 12-13 апреля проходит международная научно-практическая конференция "Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации". Участники обсуждают применение информационно-коммуникационных и иных технологий в ходе досудебного уголовного производства и зарубежный опыт, перспективы внедрения в уголовный процесс элементов электронного уголовного дела, организацию расследования преступлений в сфере высоких технологий. В центре внимания также вопросы расследования преступлений, предметом или средством совершения которых являются криптовалюты.

Участниками конференции стали представители всех государственных органов Беларуси, отнесенных Уголовно-процессуальным кодексом к органам, ведущим уголовный процесс (СК, МВД, КГБ, Верховный суд, Генеральная прокуратура), а также экспертных и научных учреждений, ведущих вузов.

К началу конференции издан сборник материалов, авторами статей являются как представители науки, так и практические работники правоохранительных и иных органов Беларуси, России, Армении, Казахстана. Конференция организована Следственным комитетом при поддержке ООО "ЮрСпектр".-0-