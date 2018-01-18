Прибытие рейса "Белавиа" из Амстердама в Минск задерживается из-за непогоды

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибытие рейса "Белавиа" из Амстердама в Минск задерживается на три часа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Рейс "Белавиа" из Амстердама в Минск должен был прибыть в 16.30. Согласно данным онлайн-табло авиакомпании "Белавиа", он задержан, прибытие ожидается в 19.30.

По информации онлайн-табло Национального аэропорта Минск, задерживается также прибытие рейсов в Минск из киевского аэропорта Борисполь, Стамбула и Сочи.

Как сообщалось, аэропорт Амстердама Схипхол сегодня приостановил воздушное сообщение из-за снежной бури. Погодные условия в Нидерландах ухудшились в ночь на 18 января. Сильный ветер, порывы которого достигают 130-140 км/ч, сопровождается снегом. Порывистый ветер привел к ряду ДТП на дорогах, общественный транспорт Нидерландов работает с перебоями. На железной дороге уменьшено количество поездов, они курсируют с большим интервалом.-0-