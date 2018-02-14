Приемы граждан на предприятиях помогают в полной мере изучить ситуацию - Кочанова

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приемы граждан на предприятиях помогают в полной мере изучить сложившуюся на них ситуацию. Такое мнение сегодня журналистам высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова по итогам встречи с работниками ОАО "МАПИД", передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отметила важность проведения приемов по личным вопросам на предприятиях. "Это позволяет в полной мере почувствовать, какая на них ситуация, как работают люди, какая зарплата, - сказала глава Администрации Президента. - Можно не только услышать волнующие людей вопросы, но и ознакомиться с работой предприятия".

Наталья Кочанова

По словам людей, пришедших на прием, в ОАО "МАПИД" созданы хорошие условия для работы, развитая социальная инфраструктура. Работники довольны, например, ведомственным общежитием, отмечают его комфортность.

ОАО "МАПИД" - одно из крупнейших строительных предприятий. Работает не только в Беларуси. Так, во Владимирской области России оно строит школу, в Вильнюсе (Литва) - пятизвездочную гостиницу в центре. "У предприятия хорошие перспективы", - убеждена Наталья Кочанова.

На приеме Татьяна Устинова

На прием к главе Администрации Президента записались 9 человек с разными вопросами. Некоторые касались изменений в законодательстве. Те, что находятся в компетенции местных властей, уже решаются. По словам Натальи Кочановой, процесс будет ускорен, поскольку на приеме присутствовали председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, глава Администрации Фрунзенского района столицы Артем Цуран.-0-

На приеме Татьяна Устинова

Фото Максима Гучека.