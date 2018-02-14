Приемы граждан позволяют получить четкую достоверную информацию из первых уст - мнение

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приемы граждан позволяют получить четкую достоверную информацию из первых уст. Такое мнение сегодня высказали журналистам работники ОАО "МАПИД" после встречи с главой Администрации Президента Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова

Ведущий инженер специализированного управления 205 ОАО "МАПИД" Людмила Русак пришла на прием с вопросом о расширении промышленной зоны в районе улиц Горецкого и Шаранговича. Ее и других живущих здесь минчан интересует возможное влияние на экологию. "Ответ получила понятный, проблема решаема, - отметила ведущий инженер. - Такие приемы важны, они позволяют получить достоверную и четкую информацию". Людмила Русак добавила, что разговор с главой Администрации Президента проходил в доброжелательной атмосфере.

Во время приема

Остался доволен и электросварщик Завода крупнопанельного домостроения №1 Иван Галов. К Наталье Кочановой он обратился с жилищным вопросом - и в ближайшее время тот будет рассмотрен положительно. Приемы граждан важны, потому что любой желающий может напрямую обратиться к чиновникам высокого уровня, рассказать о своих проблемах, получить из первых уст ответы на интересующие вопросы, убежден рабочий.

На приеме Татьяна Устинова

Всего на прием к главе Администрации Президента записались 9 человек, работающих в ОАО "МАПИД". Обращения касались сферы образования, трудовых отношений и др. Наталья Кочанова выслушала всех, дала подробные разъяснения по каждой конкретной ситуации.-0-

Фото Максима Гучека.