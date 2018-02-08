8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Применение пакетного принципа нормотворческой деятельности планируется расширить в Беларуси, проинформировал министр юстиции Олег Слижевский на семинаре в Овальном зале Дома правительства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Палате представителей готовится к рассмотрению во втором чтении новая редакция закона о нормативных правовых актах, которая учитывает пакетный принцип подготовки проектов нормативных правовых актов. Этот принцип планируется распространить не только на проекты решений Президента, как это сейчас установлено регламентом Совета Министров, но и на иные акты законодательства, рассказал Олег Слижевский.

С учетом обсуждения проекта закона на очередном заседании рабочей группы в январе предложено закрепить применение пакетного принципа подготовки проектов по решению нормотворческого органа в случаях введения принципиально новых подходов правового регулирования определенной сферы общественных отношений либо концептуального изменения существующего правового регулирования.

"Закрепление этого института в проекте закона и главное - реализация его должным образом на практике будут способствовать устранению пробелов и противоречий в законодательстве, более взвешенной и качественной работе на стадии подготовки проектов, большей согласованности нормативных правовых актов, однозначному их пониманию и правоприменению", - отметил Олег Слижевский.

В действующей редакции закона о нормативных правовых актах нет прямого указания на подготовку проектов с учетом указанного принципа. В то же время в регламенте Совета Министров закреплена необходимость внесения в правительство на основе пакетного принципа проектов правовых актов Президента, которые содержат принципиально новые подходы правового регулирования в определенной сфере.

По словам министра, Минюст сталкивается в своей работе с проблемами, когда при подготовке законодательного акта нормотворческие органы прописывают в нем общие нормы, предполагая потом их конкретизировать через подзаконные акты. Уже во время согласования подзаконного акта и обязательной юридической экспертизы нередко возникает ситуация, когда у нормотворческого органа нет компетенций на издание акта с теми вопросами, которые планируется регулировать. В результате вопрос либо недоурегулирован, либо приходится в самое ближайшее время корректировать уже законодательный акт. Это идет вразрез с требованиями главы государства.

"Подготовка проектов на основе пакетного принципа не только весьма желательна, но и в большинстве случаев очень полезна для нашего законодательства", - сказал Олег Слижевский. Использование этого принципа особенно применительно к тем проектам, которые направлены на внедрение кардинально новых подходов в правовом регулировании общественных отношений.-0-