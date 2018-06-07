Принятие указа о тепловой модернизации жилья ожидается в июле - Калинин

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие указа о тепловой модернизации жилья в Беларуси ожидается в июле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин сегодня во время IX Международной конференции "Энергоэффективные здания XXI века" в Минске.

Анатолий Калинин отметил, что в настоящее время осуществляется подготовка нормативной базы и организационно-технических мероприятий для проведения тепловой модернизации эксплуатируемого жилого фонда.

"Готовим проект указа, который предполагает создание условий для того, чтобы собственник квартиры был заинтересован вкладывать собственные средства в тепловую модернизацию. Кроме того, предполагается задействовать фонды инновационного развития регионов, средства местных бюджетов, предусмотренных на капитальный ремонт, а также выгодные кредитные ресурсы зарубежных финансовых институтов. Полагаю, что не позднее июля текущего года глава государства рассмотрит и подпишет данный указ", - сказал вице-премьер.

Он также упомянул о важности не только финансовой, но и консультационной помощи международных организаций и фондов в решении задач энергосбережения и энергоэффективности. "Результаты проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) по повышению энергоэффективности зданий наглядно свидетельствуют о том, что международная практика проектирования, строительства и эксплуатации жилья доступна и применима в Беларуси", - подчеркнул Анатолий Калинин.

В конференции "Энергоэффективные здания XXI века" участвуют около 150 специалистов из 10 стран: Беларуси, Грузии, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Дании, Армении, Туркменистана и Казахстана. Она проводится в целях обмена лучшими практиками в области разработки стандартов и норм энергоэффективности в строительстве, передовых инженерных систем и технологий, новых строительных материалов и современной эксплуатации зданий. Среди задач также повышение осведомленности общественности о мерах по повышению энергоэффективности в жилом секторе.

Организатором конференции выступает проект ПРООН-ГЭФ "Повышение энергоэффективности жилых зданий в Беларуси" и Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации. Департаменту в 2018 году исполняется 25 лет. Мероприятие посвящено достижениям Беларуси за этот период в области энергосбережения и энергоэффективности и 15-летию партнерства Департамента с ПРООН в реализации совместных проектов.-0-