13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритеты развития сотрудничества будут обсуждаться на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

В Минске 15 февраля состоится совместное белорусско-российское заседание организационных комитетов по подготовке и проведению V Форума регионов Беларуси и России. Его мероприятия пройдут 26-28 сентября в Могилеве, Шклове и Горках. "Программа форума включает пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства", секционные заседания по вопросам экономической безопасности, аграрной политики, унификации и гармонизации законодательства, молодежной политики Союзного государства", - проинформировали в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во время форума пройдет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания и Совета Федерации Федерального собрания по межрегиональному сотрудничеству. Представителей крупнейших компаний и предприятий двух стран соберет Совет делового сотрудничества.

В преддверии форума будут организованы неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области, совместный белорусско-российский пленэр "Образ Родины в изобразительном искусстве", турнир по хоккею с шайбой спартакиады Союзного государства для детей и юношества, молодежный форум Беларуси и России "Молодежь за Союзное государство" и другие мероприятия.

Белорусский комитет по организации и проведению форума возглавляет заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, председатель российского оргкомитета - вице-спикер Совета Федерации Федерального собрания Юрий Воробьев. Он возглавит российскую делегацию на заседании оргкомитетов в Минске.-0-