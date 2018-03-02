Присоединение Беларуси к сообществу Foedus позволит спасать больше жизней - Руммо

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Присоединение Беларуси к международному сообществу по обмену органами для трансплантации Foedus позволит спасать больше жизней белорусов. Об этом сообщил журналистам руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь в 2017 году стала полноценным членом этой организации. Foedus объединяет значительное число стран Европы с общим населением более 300 млн человек. Между ними осуществляется взаимовыгодный, абсолютно безвозмездный обмен органами в том случае, когда эти органы срочно нужны в какой-то из стран. То есть, например, если в Беларуси есть пациент, который без трансплантации умрет, но при этом в другой стране есть нужный орган, это государство ради спасения жизни другого пациента готова им пожертвовать. "В рамках этой организации в прошлом году было трансплантировано по Европе 54 органа, взятых из других стран", - сказал Олег Руммо.

Организация Foedus была создана по инициативе чешских коллег и включает все европейские страны, которые не вошли в два больших трансплантационных объединения - "Евротрансплант" и "Скандинавтрансплант". В том числе Португалия, Испания, Франция, Италия, Швейцария, Великобритания являются членами организации Foedus. Объединение в отличие от двух других не является жестко организованной системой. То есть стране, вступившей в эту организацию, не выставляются жесткие условия по изменению законодательства, не выставляются требования по распределению органов. Все осуществляется на взаимовыгодной и добровольной основе.

"Допустим, есть пациент с терминальной стадией заболевания печени. Ему нужно срочно выполнить операцию по трансплантации, но в данный момент донорского органа в стране нет. В этой ситуации осуществляя запрос в эту организацию, можно получить донорский орган из любой страны-члена", - отметил Олег Руммо.

"Мы надеемся, что изменения в законодательство, которыми мы будем заниматься вместе с парламентариями в 2018 году, позволят нам на законодательной основе полноценно работать в данном направлении и осуществлять обмен органами. Это будет иметь очень важное значение для наших пациентов, поскольку несколько больше жизней мы сможем спасать", - сказал руководитель РНПЦ.-0-