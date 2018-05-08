Присутствие разных точек зрения в СМИ поднимает доверие к нему - Легкий

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размещение разных точек зрения поднимает доверие к тому или иному СМИ. Такое мнение высказал сегодня заместитель министра информации Павел Легкий на заседании рабочей группы по доработке проекта Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
"Что касается разных точек зрения. Они должны быть, но это вопрос не законодательства, а редакционной политики. Как журналист я понимаю, что только дискуссия может поднять доверие к тому или иному СМИ", - отметил Павел Легкий.
19 апреля проект изменений в закон о СМИ был принят в первом чтении и сейчас готовится к рассмотрению во втором. Представители средств массовой информации, депутаты, общественность внесли предложения по доработке. Их обсуждение проходит сегодня на расширенном заседании рабочей группы с участием представителей крупнейших СМИ и электронных медиа Беларуси.
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