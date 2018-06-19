19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приземлившийся в Минске самолет Air Chinа продолжил полет. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24, сообщает БЕЛТА.
Самолет Air Chinа благополучно приземлился в Национальном аэропорту Минск в 17:20. Лайнер Airbus A330 следовал из Барселоны в Шанхай, причина вынужденной посадки самолета не называется.-0-
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