Призванные из запаса белорусские военнослужащие приняли присягу

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призванные из запаса военнослужащие приняли присягу на верность Республике Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минобороны.

В Вооруженных Силах продолжается второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Как сообщалось ранее, для этих целей планировалось призвать из запаса около 650 человек.

В дальнейшем с призванными военнослужащими будут проведены занятия по предметам боевой подготовки. Продолжается подготовка мест проведения боевого слаживания и учебно-материальной базы к проведению занятий. В 46-м арсенале ракет и боеприпасов идет прием военнообязанных, призванных из запаса. Около 20 единиц транспорта поступило из государственных органов и организаций.

Также на данном этапе комплексной проверки готовности поставлены мобилизационные ресурсы в 8-ю бригаду радиационной, химической и биологической защиты.

Проводимая комплексная проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также определить способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки. Завершат мероприятия штабные тренировки и тактико-специальные учения.-0-