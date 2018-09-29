Призванные из запаса белорусские военнослужащие приняли присягу

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призванные из запаса военнослужащие приняли присягу на верность Республике Беларусь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минобороны.
В Вооруженных Силах продолжается второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Как сообщалось ранее, для этих целей планировалось призвать из запаса около 650 человек.
В дальнейшем с призванными военнослужащими будут проведены занятия по предметам боевой подготовки. Продолжается подготовка мест проведения боевого слаживания и учебно-материальной базы к проведению занятий. В 46-м арсенале ракет и боеприпасов идет прием военнообязанных, призванных из запаса. Около 20 единиц транспорта поступило из государственных органов и организаций.
Также на данном этапе комплексной проверки готовности поставлены мобилизационные ресурсы в 8-ю бригаду радиационной, химической и биологической защиты.
Проводимая комплексная проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также определить способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки. Завершат мероприятия штабные тренировки и тактико-специальные учения.-0-
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