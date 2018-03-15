15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призыв военнообязанных в связи с проверкой Вооруженных Сил начался в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

"В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил в ходе подготовки к выполнению задач по предназначению осуществляется поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов Беларуси в одно из соединений Борисовского гарнизона. В течение этих суток только военкоматами Минска призвано более 300 военнообязанных из запаса. Кроме того, в рамках проводимых мероприятий запланирована поставка вооружения, военной и специальной техники с арсеналов, баз и складов Министерства обороны", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, проверка носит комплексный характер с охватом наиболее важных вопросов боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии. Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась 12 марта вручил министру обороны Андрею Равкову распоряжение Президента Беларуси на выполнение практических мероприятий проверки. Контролю подвергаются подразделения различных видов и родов войск: разведки, ракетных войск и артиллерии, механизированных, зенитных ракетных войск, авиации, в том числе с проведением с ними учений с боевой стрельбой.

Будет проверена система отмобилизования войск, в том числе готовность сформировать отдельную механизированную бригаду, а формируемая бригада - на способность самостоятельно выполнять задачи по предназначению. Из запаса призывается до 2 тыс. военнообязанных.

Особое внимание будет уделено оценке возможностей сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма. Отдельно проверяются вопросы воинской дисциплины в войсках, а также состояние вооружения и военной техники в боевых воинских частях и на базах хранения.-0-