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Лукашенко с президентами Германии и Австрии посетил мемориальный комплекс "Тростенец"
Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС
Лукашенко и Путин в телефонном разговоре обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества
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Тарифы на электроэнергию для промышленных и приравненных к ним потребителей снизят с 1 июля
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Безлимит ко Дню Независимости: белорусские ветераны смогут бесплатно звонить во все сети и за границу
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В Беларуси планируется внедрять зеленые госзакупки
Президент Австрии: нельзя недооценивать значение "Тростенца" в общеевропейской политике памяти
К 2020 году в проект "Электронная школа" планируется вовлечь не менее 80% школ Беларуси
Регионы
Куда пойти в Минске в выходные: День Независимости, праздник вышиванки и экофестиваль "Пастернак"
Треть месячной нормы осадков выпала в Брагине за сутки
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Стартовал фестиваль "Брест Джип-Фест"
РЕПОРТАЖ: Инициативы из глубинки: что делает жизнь в Могилевской области ярче и комфортнее
Происшествия
В Орше задержан закладчик наркотиков
Белорусские пограничники за трое суток задержали около 30 нелегальных мигрантов
В Пружанах спасатели пришли на помощь застрявшему головой в перилах ребенку
В Дрогичинском районе ребенок получил ожоги, разжигая костер бензином
В Бобруйске семилетняя девочка пыталась спуститься с балкона третьего этажа
Технологии
ЕС создаст единый рынок хранения электронных данных
На МКС доставят интерактивного помощника экипажа - робота Cimon
Студент из Германии изобрел безопасный чехол для смартфона
Wargaming открывает интернатуру для художников и дизайнеров
Samsung и Apple урегулировали патентный спор относительно дизайна смартфонов
В мире
Саммит ЕС принял итоговое заявление по Brexit
В Италии ввели новый штраф для туристов
Женщина стала мэром Амстердама впервые в истории города
Канада с 1 июля вводит ответные пошлины на ряд американских товаров
Около 100 мигрантов пропали без вести при кораблекрушении у берегов Ливии
Культура
Фестиваль авторской рок-музыки проведут 30 июня-2 июля в Браславе
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Названы 100 величайших песен XXI века
Белорусские книги завоевали 11 наград конкурса в Душанбе
Триллер "Зверь" выйдет в минский прокат с 5 июля
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Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Истборне
Казань и Сочи примут первые матчи 1/8 финала футбольного чемпионата мира
Брестское "Динамо" одержало третью подряд победу в футбольном чемпионате Беларуси
Василий Кириенко и Алена Омелюсик победили в гонке с раздельным стартом на чемпионате Беларуси
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Калейдоскоп
В Турции открыли бассейн для кошек
В Мексике нашли руины древней пирамиды
Райан Гослинг и Ева Мендес в третий раз станут родителями
Фильм "Дэдпул 2" вошел в тройку самых кассовых с "взрослым" рейтингом
Марадона объявил награду за информацию о распространителе сообщения о его смерти
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Лукашенко призывает сохранить правду о войне и не допустить возрождения страшного прошлого
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Беларусь заинтересована в развитии диалога с Австрией по обеспечению безопасности в регионе - Лукашенко
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Традиционные отрасли экономики Беларуси нужно сделать более восприимчивыми к инновациям - Кобяков
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В Беларуси продолжится совершенствование условий для привлечения инвестиций - Зиновский
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Лента новостей
БелАЗ будет сотрудничать с Московским институтом стали и сплавов в научно-технической сфере
12:12
Новости компаний
Миссия МВФ будет работать в Беларуси 9-13 июля
11:48
Экономика
МАРТ предлагает обсудить проект указа о перечне документов для получения согласия антимонопольного органа
11:27
Экономика
Любителей отдыха у воды соберет праздник в Полоцком районе
11:04
Регионы
Белорусские пограничники за трое суток задержали около 30 нелегальных мигрантов
10:53
Происшествия
Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен в Беларуси 1 июля
10:46
Общество
Джазовые коллективы из США, Германии и России выступят у минской ратуши
10:30
Культура
День астероида отметят в минском планетарии
10:09
Регионы
Органы прокуратуры и КГК Гродненской области выявили нарушения в сфере владельческого надзора
10:06
Регионы
Треть месячной нормы осадков выпала в Брагине за сутки
10:00
Регионы
Специальная премия "Достижение" Могилевского горисполкома вручена 17 заслуженным людям
09:57
Регионы
Казань и Сочи примут первые матчи 1/8 финала футбольного чемпионата мира
09:49
Спорт
Рыболовный фестиваль пройдет сегодня в Смолевичском районе
09:20
Регионы
ЦТ по географии планируют сдать более 1,9 тыс. абитуриентов
09:17
Общество
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:00
Общество
Картина дня: митинг-реквием в "Тростенце", до конца года пересчитают пенсии и контракты "Мельницы успеха"
09:00
Общество
Лауреат "Золотого медведя" экранизирует роман Стивена Кинга
01:18
Культура
В Мексике нашли руины древней пирамиды
01:04
Калейдоскоп
ФОТОРЕПОРТАЖ: Стартовал фестиваль "Брест Джип-Фест"
00:48
Регионы
В Италии ввели новый штраф для туристов
00:36
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Новости рубрики Общество
Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен в Беларуси 1 июля
10:46
ЦТ по географии планируют сдать более 1,9 тыс. абитуриентов
09:17
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:00
Картина дня: митинг-реквием в "Тростенце", до конца года пересчитают пенсии и контракты "Мельницы успеха"
09:00
Парад 3 июля: какую технику можно будет увидеть на День Независимости
Вчера 19:28
Штайнмайер считает нужным определиться, каким будет движение по пути европейской культуры памяти
Вчера 19:26
Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсу за ненадлежащую рекламу
Вчера 19:02
Беларусь и Япония планируют заключить соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере
Вчера 18:53
Пути совместного сохранения памяти необходимо искать в диалоге - Шнайдерхан
Вчера 18:06
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К 2020 году в проект "Электронная школа" планируется вовлечь не менее 80% школ Беларуси
Движение на части пр.Машерова в Минске будет временно ограничиваться из-за репетиций
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В Беларуси до конца года проведут еще один перерасчет трудовых пенсий
"Иди и смотри!" - Президент Германии в "Тростенце" пообещал сохранить память о жертвах преступлений нацистов
Торговые организации к Дню Независимости проведут свыше 500 акций и распродаж
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Новости компаний
БелАЗ будет сотрудничать с Московским институтом стали и сплавов в научно-технической сфере
Дрогичинский комбикормовый завод пройдет санацию до 2020 года
Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме начнет работать в сентябре - Катеринич
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Молодечненский завод металлоконструкций пройдет процедуру санации
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Минский хладокомбинат №1 реконструируют до конца года
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Минский хладокомбинат №2 планирует экспортировать продукцию в Израиль, Грузию, Армению, Китай
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Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС
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Специальная премия "Достижение" Могилевского горисполкома вручена 17 заслуженным людям
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Беларусь празднует День Независимости
Главные мероприятия в честь Дня Независимости в Минске 2 и 3 июля.
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Лукашенко с президентами Германии и Австрии посетил мемориальный комплекс "Тростенец"
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Штайнмайер надеется, что Россия и Украина будут продолжать придерживаться минских договоренностей
Совет Республики подготовил предложения по улучшению взаимодействия парламента и правительства
Мясникович предлагает двухлетнее планирование законопроектной деятельности
Экономика
Документы на $45 млн подписаны на пленарном заседании форума "Мельница успеха" в Могилеве
Миссия МВФ будет работать в Беларуси 9-13 июля
МАРТ предлагает обсудить проект указа о перечне документов для получения согласия антимонопольного органа
Происшествия
В Орше задержан закладчик наркотиков
Белорусские пограничники за трое суток задержали около 30 нелегальных мигрантов
В Пружанах спасатели пришли на помощь застрявшему головой в перилах ребенку
Регионы
Куда пойти в Минске в выходные: День Независимости, праздник вышиванки и экофестиваль "Пастернак"
Любителей отдыха у воды соберет праздник в Полоцком районе
День астероида отметят в минском планетарии
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Михаил Мясникович
Суммы экспортных контрактов на V Форуме регионов Беларуси и России будут не ниже прошлогодних
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Александр Ван дер Беллен
История "Тростенца" слишком долго была белым пятном в памяти Западной Европы
Мнения
Владимир Андрейченко
Комфортные условия ведения бизнеса должны стать национальным брендом
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Василий Жарко
Белорусский хоккей должен выйти на новый уровень к домашнему ЧМ-2021
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Марианна Щеткина
Развитие цифровой экономики повысит конкурентоспособность Беларуси и России
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Бахыт Каирбеков
Снимать нужно с установкой на шедевр
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Социология в помощь: как результаты опросов влияют на региональную политику в Беларуси
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Какие работы и зачем проводят на Военном кладбище в Минске
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EPAM Systems планирует проводить для студентов БГУИР тренинги по разработке приложений
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Светлана Уклейко
С нового учебного года в 10 классах появится урок труда
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В Беларуси унифицируют права и обязанности всех судебных экспертов
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Елена Купчина
Визит Федерального президента Австрии в Минск является историческим
Интервью
Александр Паутов
Как возмещается ущерб при ДТП
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Председатель БООР о новых правилах охоты и рыболовном спорте
Интервью
Александр Кохан
Будущее пешеходных зон Минска
Колумнисты. Все
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Вы больны? Да!
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Болезнь или распущенность?
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Елена Еловик
Четыре часа разговора пролетели как миг
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Знания: сила или товар?
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Дмитрий Шамко
Почему я пойду на выборы
Мнения
Александр Ван дер Беллен
История "Тростенца" слишком долго была белым пятном в памяти Западной Европы
Мнения
Михаил Мясникович
Суммы экспортных контрактов на V Форуме регионов Беларуси и России будут не ниже прошлогодних
Мнения
Владимир Андрейченко
Комфортные условия ведения бизнеса должны стать национальным брендом
Интервью
Андрей Швед
В Беларуси унифицируют права и обязанности всех судебных экспертов
Интервью
Александр Паутов
Как возмещается ущерб при ДТП
Спорт
Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Истборне
Казань и Сочи примут первые матчи 1/8 финала футбольного чемпионата мира
Брестское "Динамо" одержало третью подряд победу в футбольном чемпионате Беларуси
Технологии
ЕС создаст единый рынок хранения электронных данных
На МКС доставят интерактивного помощника экипажа - робота Cimon
Студент из Германии изобрел безопасный чехол для смартфона
Культура
Фестиваль авторской рок-музыки проведут 30 июня-2 июля в Браславе
Джазовые коллективы из США, Германии и России выступят у минской ратуши
Лауреат "Золотого медведя" экранизирует роман Стивена Кинга
В мире
Саммит ЕС принял итоговое заявление по Brexit
В Италии ввели новый штраф для туристов
Ла Грасьоса официально признан восьмым островом Канарского архипелага
Калейдоскоп
В Турции открыли бассейн для кошек
В Мексике нашли руины древней пирамиды
Райан Гослинг и Ева Мендес в третий раз станут родителями
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5 июля, 11:00
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
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Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Онлайн-конференция
Вадим Гаркун,
Дмитрий Навой,
Сергей Сподабаев,
Сергей Зараник
25 июня
Ситуация на дорогах в Минске
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Валерий Ковальков,
Наталья Мурашкевич,
Лариса Яшкова
21 июня
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27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
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Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
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Круглый стол
Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Пресс-конференция
Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец
14 июня
Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске
Пресс-конференция
Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов
11 июня
О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси
Пресс-конференция
Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов
6 июня
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Сергей Наливайко
5 июля, 11:00
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
Онлайн-конференция
Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Газета 7 дней
Победители "Марафона безопасности": жизнь – высшая награда
Минск на минном поле
Сколько золота в "корзинке"?
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
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Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
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