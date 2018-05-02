Прямое авиасообщение открывается между Минском и Новосибирском

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания S7 Airlines сегодня открывает прямые регулярные рейсы между Минском и Новосибирском, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

Прямые рейсы из аэропорта Толмачево в Минск будут выполняться еженедельно по средам на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров. Вылет из Новосибирска в 11.10, прилет в Минск в 12.15. Обратный рейс отправляется в 13.15 и прибывает в Толмачево в 22.00. Время для аэропортов указано местное.

"Города стран СНГ традиционно востребованы среди пассажиров S7 Airlines для личных поездок, а в последнее время набирают популярность и в качестве туристических направлений. Путешественники из Сибирского региона и с Дальнего Востока смогут отправиться прямыми рейсами из Новосибирска в Минск. Пассажиры из Минска в свою очередь оценят возможность добраться до Новосибирска и продолжить свое путешествие по городам России и Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Авиакомпания S7 Airlines обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачево). S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. S7 Airlines входит в топ-100 лучших авиакомпаний мира и занимает третье место в Восточной Европе согласно авторитетному международному рейтингу Skytrax.-0-