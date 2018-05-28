Прямой авиарейс должен связать Минск и Таллин - посол

28 мая, Таллин /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Прямой авиарейс должен связать Минск и Таллин. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь сегодня на встрече с белорусскими журналистами в Эстонском центре "Восточного партнерства".

Он рассказал, что в числе других на повестке дня во время предстоящего 14 июня визита в Минск министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера будет вопрос налаживания прямого авиасообщения между белорусской и эстонской столицами. Дипломат рассказал, что, в частности, ожидается подписание соответствующего документа между белорусским департаментом по авиации и эстонскими коллегами, на основе которого и будут вестись дальнейшие переговоры по налаживанию прямого авиасообщения.

Как ожидается, авиарейс по маршруту Таллин-Минск-Таллин будет осуществлять эстонская авиакомпания.-0-