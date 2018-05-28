Прямой авиарейс должен связать Минск и Таллин - посол

28 мая, Таллин /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Прямой авиарейс должен связать Минск и Таллин. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь сегодня на встрече с белорусскими журналистами в Эстонском центре "Восточного партнерства".
Он рассказал, что в числе других на повестке дня во время предстоящего 14 июня визита в Минск министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера будет вопрос налаживания прямого авиасообщения между белорусской и эстонской столицами. Дипломат рассказал, что, в частности, ожидается подписание соответствующего документа между белорусским департаментом по авиации и эстонскими коллегами, на основе которого и будут вестись дальнейшие переговоры по налаживанию прямого авиасообщения.
Как ожидается, авиарейс по маршруту Таллин-Минск-Таллин будет осуществлять эстонская авиакомпания.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3466 BYN
|2.34 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2.007 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.21 BYN
|3.224 BYN