24 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Прямой авиарейс между Таллином и Минском будет возобновлен. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эстонии Анатолий Степусь в новостном эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Мы работаем над возобновлением прямого рейса между Таллином и Минском", - сказал Анатолий Степусь.
С этой целью белорусское посольство тесно взаимодействует с Минтрансом, а также заинтересованными ведомствами с эстонской стороны. "Надеемся, что этот проект будет успешным. Пройдет не так много времени - и из Таллина в Минск, а также из Минска в эстонскую столицу можно будет попадать в течение часа", - добавил посол.-0-
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