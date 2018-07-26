Прямой авиарейс может связать Минск и Шанхай

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Шанхай проработают вопрос организации прямого рейса между городами. Это одна из договоренностей, достигнутых сегодня на встрече мэра столицы Андрея Шорца с представителями делегации из района Новый Пудун Шанхая в минской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя народного правительства района Новый Пудун, заместитель начальника администрации Шанхайской зоны свободной торговли Шанхая Чэнь Си отметил, что заинтересован в развитии экономического сотрудничества, туризма, образования, культуры. Уже есть примеры: несколько шанхайских компаний вошли в парк "Великий камень". Кроме того, есть интерес со стороны авиакомпаний в налаживании прямого рейса до Минска. "Тогда наша связь станет еще сильнее, - подчеркнул он. - Больше китайских туристов смогут посетить Беларусь, а также, надеемся, больше белорусов побывают в Шанхае".

Чэнь Си заверил Андрея Шорца, что со своей стороны будет всячески продвигать налаживание прямого рейса. Тем более что это будет способствовать и экономическому сотрудничеству - шанхайские компании намерены расширять свое присутствие в "Великом камне".

"Если будет открыт прямой рейс Минск-Шанхай - это станет прорывом в наших двусторонних отношениях. И особенно в сфере туризма. Все условия есть: туристические маршруты, инфраструктура. Остался вопрос перелетов. И тогда китайских туристов у нас будет значительно больше", - заключил после встречи Андрей Шорец.

По его мнению, такой авиарейс значительно расширит возможности путешествий для граждан Китая и в соседние с Беларусью государства. Кроме того, гораздо больше гостей смогут посетить мероприятия II Европейских игр и других важных событий, которые пройдут в ближайшие годы в республике.-0-