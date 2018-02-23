Прямой рейс Хельсинки-Минск запустят 9 июня

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный аэропорт Минск и авиакомпания Finnair открывают круглогодичный прямой рейс Хельсинки-Минск. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Рейс запускается 9 июня 2018 года и будет выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам. Новое направление Finnair будет обслуживаться 100-местными самолетами Embraer 190 в двухклассной компоновке.

Рейсы из Хельсинки будут отправляться в 9.45 с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 11.00, обратный рейс - в 11.45 с прибытием в 13.00 в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Общее время в пути составит 1 час 15 минут. Расписание составлено максимально удобно не только для тех пассажиров, кто решил посетить Хельсинки, но и для тех, кто путешествует дальше в Европу, Азию или Америку.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-