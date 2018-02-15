Прямые авиарейсы между Беларусью и Турцией должны быть ежедневными - Йылдырым

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые авиарейсы между Беларусью и Турцией должны быть ежедневными, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сегодня на Белорусско-турецком бизнес-форуме в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо улучшить воздушное сообщение между Беларусью и Турцией. Каждый день обязательно должны быть прямые рейсы", - заявил Бинали Йылдырым. Причем прямое авиасообщение должно связывать не только столицы, крупные города, но и регионы двух стран. "Нельзя ограничиваться одним рейсом в день, предпринимателям должно быть удобно приехать и изучить возможности другой страны", - считает он.

Кроме того, вместе с третьими странами необходимо создавать условия для развития железнодорожного сообщения, сообщения река-море, отметил Бинали Йылдырым. Это позволит ликвидировать препятствия для увеличения объемов взаимной торговли. "Торгово-экономические отношения имеют огромное значение, транспорт и логистика должны работать на развитие торговли", - подчеркнул он. Важно увеличение взаимных туристических потоков.

Правительства Беларуси и Турции нацелены на создание максимально благоприятных условий для контактов деловых кругов двух стран.

Бинали Йылдырым подчеркнул, что в отношениях с Беларусью Турция руководствуется принципом взаимной выгоды и рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества. Сегодня в двусторонних отношениях нет никаких проблем, констатировал он.

На полях форума в присутствии премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма подписан договор об оказании безвозмездной помощи. Согласно документу, турецкая сторона в первом квартале 2018 года перечислит УКС Центрального района Минска $500 тыс. для строительства детских яслей-сада на 230 мест с бассейном.-0-