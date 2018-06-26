26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые трансляции мероприятий Дня Независимости организует Белтелерадиокомпания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

"Ко Дню Независимости Республики Беларусь и 74-й годовщине освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков теле- и радиоканалы Белтелерадиокомпании готовят для своих зрителей прямые трансляции основных торжественных мероприятий, концертные программы и специальный кинопоказ", - отметили в пресс-службе.

Тематическое оформление телеканалов медиахолдинга появится в эфире накануне Дня Независимости. Праздничные логотипы украсят каждый телеканал.

Уже в субботу, 30 июня, в эфире "Беларусь 1" начнется показ художественно-публицистического фильма "Как мы жили на войне". Совмещая документальную хронику, воспоминания ветеранов и театральные постановки с участием артистов эстрады, этот фильм Белтелерадиокомпании в четырех сериях рассказывает о парикмахерских, поварах, банях, полевой кухне, сухпайках, почте и посылках того времени.

Зрители "Беларусь 1" и международного спутникового телеканала "Беларусь 24" увидят 2 июля в 21.45 торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств Беларуси, посвященные Дню Независимости.

Прямую трансляцию военного парада и массового театрализованного представления "Мой родны кут", посвященных Дню Независимости Беларуси, начнут 3 июля в 9.55 телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Зрителей главного канала страны в этот день ждет праздничный марафон. Уже с 8.00 в прямом эфире начнет работу информационный канал Агентства теленовостей "День Независимости". Лучшие журналисты, телеведущие, комментаторы в кадре и за кадром проживут День Независимости вместе со всей страной.

К эфирному марафону подключится "Студия "600 метров" на Макаенка, 9 с оперативными новостями, прямыми включениями из колонны военной техники, парков и скверов, где стать героем прямого эфира сможет любой минчанин или гость столицы.

На фоне основного праздничного и зрелищного мероприятия - военного парада у стелы "Минск - город-герой" - на площадке возле гостиницы "Планета" расположится выездная студия АТН. Ведущие поздравят зрителей с праздником в компании ветеранов, высших должностных лиц, представителей министерского корпуса, трудовых коллективов, участников парада, артистов и приглашенных гостей.

"Формат выездной студии положительно зарекомендовал себя при освещении главных государственных мероприятий и праздников. На этот раз мы будем использовать ПТС и специальный телескопический кран. Во время парада съемка будет вестись с помощью квадрокоптера и лонгборда со стедикамом, на котором наш оператор сможет ездить вдоль марширующей колонны. Зрителей ожидают самые современные профессиональные режиссерские ходы, оригинальный графический дизайн, новые формы работы с видеоматериалом, призванные сделать трансляцию высокодинамичной и в то же время простой и понятной для массовой телеаудитории", - отметил заместитель главного директора АТН Сергей Хаментовский.

Тематический кинопоказ начнется на "первой кнопке" 30 июня в 15.45 премьерой сериала "Черная кошка" (Россия, 2016). Лента основана на реальных послевоенных событиях. А 2 июля эфир на канале начнет премьера-сериал "Ой ма-моч-ки! - 2" ("Беларусьфильм", 2018).

3 июля телезрителей ожидает показ знаменитой киноповести Льва Голуба "Девочка ищет отца". В кинопрограмме "Беларусь 1" также белорусский фильм "Следы на воде" о борьбе милиции с бандитизмом в послевоенные годы. Продолжат кинопоказ лирическая комедия Игоря Добролюбова "Белые росы", военный фильм "Единичка" (Россия, 2015) о событиях 1944-го.

Большой кинопказ 3 июля предложит и телеканал "Беларусь 2": военная драма "Чаклун и Румба", фантастический боевик "Мы из будущего", 8-серийный военный детектив "Смерть шпионам!".

На "Беларусь 3" в этот день состоится премьера семейной мелодрамы "Тум-паби-дум" ("Беларусьфильм", 2017), в эфир выйдут историческая драма "Анастасия Слуцкая" и военная драма "В августе 44-го…".

Музыкальным подарком зрителям станут концерт "Маладзечанскі зорапад", записанный Белтелерадиокомпанией на фестивале "Молодечно-2018", концерт ансамбля "Сябры" на фестивале "Славянский базар в Витебске-2017". Завершит день гала-концерт ХХІ Телевизионного фестиваля армейской песни "Звезда" (Белтелерадиокомпания, 2018).-0-