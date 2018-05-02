Прямые трансляции торжеств ко Дню Победы покажут каналы Белтелерадиокомпании

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые трансляции основных торжественных мероприятий, игровые и документальные фильмы, специальные выпуски проектов и концертные программы представят теле- и радиоканалы Белтелерадоикомпании к 73-й годовщине Победы над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

В 16.55 9 мая Белтелерадиокомпания присоединится к Минуте молчания, посвященной памяти жертв и героев Великой Отечественной войны.

Празднование Дня Победы на канале "Беларусь 1" начнется уже 5 мая. Состоится премьера цикла документальных фильмов "Как мы жили на войне", которые выполнены в стилистке музыкального кино 40-х-50-х годов XX века. Авторы проекта в четырех сериях расскажут о парикмахерских, поварах, банях, полевой кухне, почте и посылках того времени.

Вечером 7 мая "Беларусь 1" покажет выпуск проекта АТН "Специальный репортаж" - "Они убивали ангелов".

В сам День Победы в утреннем и вечернем эфире - патриотическая драма "Брестская крепость" (Россия-Беларусь, 2010) о самоотверженной обороне Крепости-героя, которая приняла на себя первый удар немецких фашистских захватчиков.

В 11.00 состоится прямая трансляция возложения цветов и венков к монументу Победы в Минске в рамках акции "Беларусь помнит". В 15.25 на "Беларусь 1" - торжественное собрание и праздничный концерт.

В 21.30 в эфире главного канала медиахолдинга - торжественный театрализованный концерт мастеров искусств "Площадь Победы".

Тематический эфир на телеканале "Беларусь 2" начнется 8 мая. Зрители увидят сериал "Старое ружье" (Россия, 2016), мелодраму "Еще о войне" (Беларусь, 2004). Днем стартует специальный выпуск молодежного проекта "ПИН_КОД". Авторы программы расскажут об успешной деятельности Центров допризывной подготовки и Школах мужества, где воспитывают зрелых и физически развитых молодых людей, планомерно готовят школьников к предстоящей службе в рядах Вооруженных Сил Беларуси, дают ориентиры, позволяющие в будущем получить ответственную профессию военного.

В День Победы в 07.00 на "Беларусь 2" - хроникально-документальный цикл "Партизаны", затем военный фильм "Высота 89" (Россия, 2006).

Социокультурный канал "Беларусь 3" покажет 9 мая телеверсию гала-концерта XXI Телевизионного фестиваля армейской песни "Звезда", а также в этот день представит вниманию зрителей сразу семь игровых лент, отражающих видение белорусских кинематографистов ужасающих событий Великой Отечественной войны. В программе кинопоказа: "Улица младшего сына" (СССР, 1962), "Часы остановились в полночь" ("Беларусьфильм", 1958), "Девочка ищет отца" ("Беларусьфильм", 1959), "Черная береза" ("Беларусьфильм", 1977), "Через кладбище" ("Беларусьфильм", 1964) и другие известные картины о войне.

Кроме того, в эфире канала будут показаны эпизоды документального цикла "Дневники белорусского подполья", которые расскажут о тайном антифашистском сопротивлении в крупнейших городах страны - Минске, Бресте, Гомеле и Могилеве. Все фильмы будут транслироваться со скрытыми субтитрами.

В эфире международного спутникового телеканала "Беларусь 24" 8 мая ведущий программы "24 вопроса" Александр Мартыненко пообщается с директором Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Дмитрием Шляхтиным. А 9 мая в эфир выйдет выпуск проекта "Взгляд на Беларусь", который расскажет о выходце из Украины. Молодой парень перебрался в Беларусь и теперь успешно работает в "Варгейминге". Герой программы поделится своими впечатлениями о жизни в стране.

"Беларусь 24" также параллельно с "Беларусь 1" покажет трансляции возложения цветов и венков к монументу Победы в Минске, торжественного собрания и праздничного концерта, посвященных Дню Победы, а также торжественного театрализованного концерта мастеров искусств "Площадь Победы".

Телеканал "НТВ-Беларусь" покажет с 7 мая документальный проект Агентства теленовостей медиахолдинга "Символы Победы" о судьбах памятников Великой Отечественной войны в странах бывшего соцлагеря, а 9 мая предложит зрителям прямые трансляции праздничных мероприятий и специальный кинопоказ.

В 10.00 телезрители в прямой трансляции увидят Парад Победы, который будет проходить в Москве на Красной площади.

В течение всего дня в эфире Первого канала Белорусского радио будут звучать прямые включения с мест празднования, в том числе радиотрансляция акции "Беларусь помнит", концертные программы с песнями военных лет, белорусская патриотическая поэзия в исполнении театральных артистов и ведущих радиоканала, выступления ветеранов Великой Отечественной войны в проекте "Эпізоды Вялікай вайны".

С 7 по 13 мая в программе "Тэатр Беларускага радыё" будут транслироваться спектакли белорусских драматургов на тему войны.-0-