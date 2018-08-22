Проблемы диабетологической помощи в ЕАЭС обсудят на форуме в Минске

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский диабетологический форум пройдет 7-8 сентября в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Участниками форума станут эндокринологи, а также специалисты, оказывающие медицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом, в том числе хирурги. По словам профессора кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета, председателя Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" Аллы Шепелькевич, такой принцип, как междисциплинарность, во многом определяет эффективность и качество оказания медпомощи.

Лекторами станут ведущие специалисты в области диабетологии из стран Евразийского экономического союза. Будут затронуты наиболее значимые аспекты современной диабетологии, обобщены последние рекомендации международных экспертов по вопросам диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений. Во время экспертного совета участники поделятся данными о состоянии диабетологической помощи в странах ЕАЭС, проблемными вопросами, обсудят пути их решения.

Отдельное внимание уделят тем направлениям, в которых произошли наиболее значимые изменения. Эту информацию необходимо своевременно довести до сведения практикующих врачей, организаторов здравоохранения.

Мероприятие организуют Минздрав Беларуси, Белорусское общественное медицинское объединение "Эндокринология и метаболизм", Белорусская ассоциация хирургов, Белорусская ассоциация врачей, сотрудники кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, Республиканский центр эндокринологии.-0-