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Продажа квартир в доме "Пальма-1" комплекса "Минск-Мир" стартовала с ажиотажным спросом! Забронировано уже около 50% квартир!

Общество 16.05.2018 | 16:56
Масштабные макеты комплексов "Маяк Минска" и "Минск-Мир" в офисе продаж "Дана Холдингс" поражают своей точностью
Масштабные макеты комплексов "Маяк Минска" и "Минск-Мир" в офисе продаж "Дана Холдингс" поражают своей точностью

Сегодня в офисе продаж компании "Дана Холдингс" стартовала реализация квартир в новом доме "Пальма-1" многофункционального комплекса "Минск-Мир". За первый час было забронировано около 50% квартир, и покупатели продолжают приходить, так что можно не сомневаться - скоро все 500 квартир 25-этажного дома разлетятся как горячие пирожки! Квартиры в домах "Дана Холдингс" полностью раскупаются за 2-3 дня. Так что, если вы хотите приобрести себе жилье в доме "Пальма-1", стоит поспешить!

Сегодня утром на первом этаже бизнес-центра "Дана Молл" был настоящий ажиотаж – покупатели пришли к 7 утра, чтобы забронировать квартиру в новостройке "Пальма-1"
Сегодня утром на первом этаже бизнес-центра "Дана Молл" был настоящий ажиотаж – покупатели пришли к 7 утра, чтобы забронировать квартиру в новостройке "Пальма-1"

Компания "Дана Холдингс" известна не только высоким качеством строительства, но и внимательным отношением к своим покупателям. Учитывая, что старт продаж квартир во всех предыдущих домах традиционно сопровождался большим ажиотажем, когда многие покупатели даже проводили в офисе целую ночь, чтобы приобрести желаемый вариант, компания ввела систему электронной очереди на своем сайте bir.by.

- Начиная с 14 мая, на нашем сайте можно было взять электронный номерок, а сегодня в спокойном режиме прийти и забронировать понравившуюся квартиру. За два дня по электронной очереди записались около 100 человек, но в день продаж в офис пришло гораздо больше, причем многие пришли не к 9 утра, когда начинались продажи, а на несколько часов раньше, к 7, - рассказала менеджер по продажам компании "Дана Холдингс" Надежда Виноградова. - С момента начала реализации, буквально за полчаса, уже было забронировано порядка 200 квартир из около 500, то есть все квартиры до 10 этажа включительно! И поток покупателей продолжается!

Менеджер по продажам компании "Дана Холдингс" Надежда Виноградова: "Буквально за полчаса было забронировано порядка 200 квартир из около 500, то есть все квартиры до 10 этажа включительно! И поток покупателей продолжается!"
Менеджер по продажам компании "Дана Холдингс" Надежда Виноградова: "Буквально за полчаса было забронировано порядка 200 квартир из около 500, то есть все квартиры до 10 этажа включительно! И поток покупателей продолжается!"

И в этом нет ничего удивительного! Ведь "Пальма-1" - это еще один новый дом многофункционального комплекса "Минск-Мир", о котором в Беларуси наслышан, пожалуй, уже каждый. Целый район столицы, который будет возведен на месте бывшего аэропорта, не случайно называют новым деловым и культурным центром Минска.

Более того, в отличие от многих других мест под застройку здесь будет по единому плану создаваться тщательно спроектированный комплекс объектов различного назначения, объединенных архитектурными, ландшафтными и урбанистическими задачами. Застройщик называет "Минск-Мир" городом в городе. По сути, здесь будет создана самодостаточная инфраструктура для полноценной комфортной жизни: торгово-развлекательный центр, центральный парк, велосипедные дорожки, спортивный центр, множество магазинов и объектов общественного питания. При желании хоть вообще в центр не выбирайся, хотя он - рядышком, рукой подать!

Макет комплекса "Минск-Мир" – города в городе, в котором есть все для успешной и комфортной жизни
Макет комплекса "Минск-Мир" – города в городе, в котором есть все для успешной и комфортной жизни

Важнейшим объектом комплекса и центром притяжения станет международный финансовый центр. Здесь отечественные и зарубежные инвесторы и предприниматели получат действенную экономическую площадку для реализации проектов, стартапов и совместных решений на пересечении транзитных путей с Запада на Восток.

Конечно же, удобная транспортная система - еще один огромный плюс комплекса. Мы отмечали, что он расположен практически в центре столицы. Но важно, что отсюда радиальные и кольцевые магистрали позволяют быстро добраться до любой части города. А станция метро "Аэродромная", которая строится здесь же, - несомненное преимущество даже для тех семей, у которых уже есть не одна машина.

Дом "Пальма-1" - это еще оно здание квартала "Эмиратс". "Дана Холдингс" отмечает, что решающей при его проектировании стала новая концепция создания жилой недвижимости в Беларуси. Архитекторов и планировщиков вдохновляли образцы жилищного строительства Дубая и Абу-Даби - признанных лидеров современного урбанистического развития. Не удивительно, что минчане и гости столицы с удовольствием приобретали квартиры в комплексе "Марина" и грандиозном доме "Эмират Волна", в которых продажи апартаментов стартовали еще в минувшем году, а также в доме "Пальма", квартиры в котором были раскуплены в феврале. "Пальма-1" продолжает тему тропических морских курортов в современной интерпретации. И многие спешат забронировать себе здесь "теплое" место!

Вот такой запоминающийся силуэт будет у дома "Пальма-1" после завершения строительства
Вот такой запоминающийся силуэт будет у дома "Пальма-1" после завершения строительства

Запоминающийся силуэт, стилистические решения - это красиво. А максимальное использование естественного освещения, открытость небу и солнцу - это практично и здорово! Первый этаж займут в будущем многочисленные магазинчики и салон красоты - и это комфортно! Главный вход с пандусом, а в просторном лобби со стильным дизайном предусмотрена укладка противоскользящего покрытия - это, конечно же, безопасно и просто! Про школы, детские сады и развивающие детские площадки можно и не упоминать - они в комплексе "Минск-Мир" будут по определению.

В квартирах - максимум свободного пространства, отсутствие диктата стен, а значит, у их владельцев будут безграничные возможности по созданию индивидуальных интерьеров, отражающих характер и стремления людей, которым предстоит здесь жить.

Все в комплексе - "Минск-Мир", "Эмиратс" и "Пальма-1" - это жилое и деловое пространство нового типа и нового уровня дружественности к его жильцам и гостям. Город нового века, устремленный в яркое и уверенное будущее.

Не удивительно, что уже за первый час в офисе отдела продаж "Дана Холдингс" были оформлены договоры на покупку практически половины всех квартир в доме "Пальма-1".

Специалисты отдела продаж с готовностью расскажут все о комплексе "Минск-Мир" и новостройке "Пальма-1", а также условиях приобретения жилья
Специалисты отдела продаж с готовностью расскажут все о комплексе "Минск-Мир" и новостройке "Пальма-1", а также условиях приобретения жилья

Житель города Дрогичин Брестской области Дмитрий Золотов, решив обосноваться с семьей в столице, даже не сомневался, какую новостройку выбрать. И выбор этого покупателя тем более показателен, что Дмитрий сам работает в строительной сфере.

Дмитрий Золотов: "В "Дана Холдингс" мы получили именно то, что нам хотелось. Кстати, воспользовались электронной очередью, очень удобно!"
Дмитрий Золотов: "В "Дана Холдингс" мы получили именно то, что нам хотелось. Кстати, воспользовались электронной очередью, очень удобно!"

- Очень удачная планировка, квадратура небольшая, и получается по цене это доступно! Жилье качественное и планировка современная, да и место удачное, этот перспективный микрорайон будет, я думаю, гордостью Минска, - рассуждает будущий новосел. - В "Дана Холдингс" мы получили именно то, что нам хотелось. Кстати, воспользовались электронной очередью, очень удобно!

А еще одному покупателю - Забаронку Эдуарду, доктору из агрогородка Озерцо Минского района, жилой дом "Пальма-1" так понравился, что он не только сам решил приобрести здесь квартиру, но и сагитировал на это брата! А еще раньше в одном из домов "Дана Холдингс" квартиру приобрела их сестра.

Эдуард Забаронок: "Заказали с братом две квартиры, чтобы была общая терраса - будет нам как дополнительная дача. Приятно удивлен скоростью и качеством обслуживания!"
Эдуард Забаронок: "Заказали с братом две квартиры, чтобы была общая терраса - будет нам как дополнительная дача. Приятно удивлен скоростью и качеством обслуживания!"

- Пример сестры меня воодушевил, и я так загорелся идеей приобрести здесь квартиру, что и брата убедил, - смеется Эдуард. - Очень приятные цены, классное расположение, удобный вход во двор со стороны… Все преимущества! Заказали с братом две квартиры, чтобы была общая терраса - будет нам как дополнительная дача. Честно говоря, когда сюда ехал, приготовился потратить полдня на оформление документов, но все заняло не больше часа. Приятно удивлен скоростью и качеством обслуживания!

Кстати, оценить, как будет в будущем выглядеть весь многофункциональный комплекс "Минск-Мир", лучше всего в офисе продаж компании "Дана Холдингс" по адресу ул. Мстиславца, 9, на первом этаже бизнес-центра "Дана Молл", рядышком со станцией метро "Восток". Здесь установлен подробный макет застройки и благоустройства всей территории бывшего аэропорта "Минск-1". Сильные впечатления гарантированы!

Будущие владельцы квартир могут в подробностях рассмотреть планы застройки территории бывшего аэропорта "Минск-1", где будет красоваться комплекс "Минск-Мир"
Будущие владельцы квартир могут в подробностях рассмотреть планы застройки территории бывшего аэропорта "Минск-1", где будет красоваться комплекс "Минск-Мир"

Впрочем, посещение офиса - это не только повод рассмотреть будущее нашей столицы. Возможно, кто-то давно думал приобрести новое, современное минское жилье? В таком случае, загляните сюда - профессиональные менеджеры всегда готовы подыскать вам подходящий вариант.

В офисе продаж "Дана Холдингс" созданы все условия для того, чтобы процесс приобретения жилья приносил только приятные эмоции!
В офисе продаж "Дана Холдингс" созданы все условия для того, чтобы процесс приобретения жилья приносил только приятные эмоции!

Отдельного внимания стоит и деловая недвижимость компании "Дана Холдингс" - традиционно кроме просторного лобби на первых этажах всех возводимых зданий располагаются коммерческие помещения, которые будут интересны бизнесу, учитывая современные стандарты, по которым они построены, а также ожидаемый поток людей в многофункциональном комплексе "Минск-Мир".

Привлекательности жилой и коммерческой недвижимости "Дана Холдингс" добавляет и множество вариантов финансирования покупки. Конечно, многие предпочитают оплатить сделку сразу, но также можно сделать это в рассрочку, в лизинг или в кредит. Только представьте, покупателям доступна беспроцентная рассрочка на квартиры на срок от 5 до 8 лет - таких условий не предлагает ни один застройщик!

Также благодаря партнерству компании с финансовыми структурами покупатели "Дана Холдингс" получают исключительно выгодные условия лизинга и кредита! Так, будущим новоселам доступны три программы кредитования жилой недвижимости для любого бюджета - с Беларусбанком и "БПС-Сбербанком". Срок кредита достигает 20 лет, а ставка стартует от 7,99% годовых в рублях. При этом возможно кредитование без поручителей. А в случае лизинга от "АСБ Лизинг" ставка и вовсе составит от 4,5% годовых в рублях при сроке выплат – до 20 лет.

Что касается кредита на приобретение коммерческих помещений, то в этом случае срок кредитования Белгазпромбанком может достигать 10 лет, а процентная ставка стартует от 4,99% годовых в евро.

Подробную информацию можно найти на сайте bir.by либо узнать в офисе продаж.

Не упустите свой шанс стать владельцем недвижимости в жилом комплексе европейского класса! Приходите в офис продаж "Дана Холдингс"!
Не упустите свой шанс стать владельцем недвижимости в жилом комплексе европейского класса! Приходите в офис продаж "Дана Холдингс"!

Приходите в офис продаж "Дана Холдингс"! И кто знает, может, ваш старт в новую жизнь начнется здесь, у огромного макета будущего города в городе, на котором вы выберете свой дом? Ведь продажа продолжается!

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