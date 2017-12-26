Продление безвиза станет хорошей рекламой Беларуси на европейском туррынке - директор РСТО

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продление безвизового режима до 10 дней для отдельных районов Брестской и Гродненской областей станет хорошей рекламой Беларуси на европейском туристическом рынке. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского союза туристических организаций Беларуси Валентин Цехмейстер.

Директор РСТО обратил внимание, что о возможном увеличении срока безвизового пребывания в этих регионах разговоры шли давно. В этом были заинтересованы местные органы власти, которые уже могут оценить эффект от безвиза, турбизнес также полностью поддержал эту идею.

Увеличению турпотока поспособствует и то, что теперь иностранцы смогут въезжать без визы через пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Гродно и Бреста, считает Валентин Цехмейстер. "Однозначно принятие этого указа - хорошая новость для белорусского туризма", - отметил он.

Указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" вступает в силу с 1 января 2018 года. Иностранным посетителям парка "Августовский канал" будет разрешено 10-дневное пребывание без визы на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей нацпарка "Беловежская пуща" - на территории туристско-рекреационной зоны "Брест" (Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области). Таким образом, безвизовый 10-дневный режим появляется в Бресте, а в Гродно он продлевается с 5 до 10 дней. На территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда за счет пунктов пропуска на железнодорожных вокзалах и в аэропортах.-0-