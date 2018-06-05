Продукция под маркой "Сделано в Беларуси" пользуется спросом в России - губернатор Вологодской области

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукция под маркой "Сделано в Беларуси" пользуется спросом в России, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Сегодня Олег Кувшинников посетил международную специализированную выставку "Белагро-2018". "Беларусь - лидер по производству продуктов питания экологически чистых, качественных. Это касается и мяса, и картофеля, молочной продукции, овощей открытого грунта. Продукция под маркой "Сделано в Беларуси" пользуется спросом на прилавках крупнейших городов России", - отметил он.

В целом Олег Кувшинников высоко оценил уровень представленной экспозиции. "Я здесь в первый раз и просто поражен разнообразием техники. Это техника XXI века, техника, которая конкурентоспособна на любых рынках, - подчеркнул губернатор. - За три дня работы в Беларуси я посетил также Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, Минский моторный завод".

Во время визита, в частности, обсуждались вопросы локализации производства. Череповецкий литейно-механический завод удвоит объемы производства белорусских тракторов. "Техника конкурентоспособна и по цене, и по качеству", - считает Олег Кувшинников.

Он признался, что неоднократно бывал в Беларуси, в детстве играл в хоккейной команде "Металлург" и бился с минским "Динамо". "Беларусь очень гостеприимная страна. Поражает очень хорошее, доброе отношение к приезжим гостям, трепетное отношение к своей малой родине, земле, которая вырастила, к истории", - поделился впечатлениями губернатор. -0-