Продукты для больных фенилкетонурией детей намерены разработать в Беларуси

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукты для больных фенилкетонурией детей хотят разработать в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела питания Научно-практического центра Национальной академии наук по продовольствию Валерий Шилов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это непростая тема. Таких детей (больных фенилкетонурией. - Прим. БЕЛТА) у нас сегодня 304. Они получают специализированные смеси, за которые платит государство. Таких продуктов закупается на миллион долларов в год - это все импорт. Мы поставили цель разработать аналогичные продукты белорусского производства", - сказал Валерий Шилов.

В научно-практическом центре отмечают, что, с одной стороны, это позволит удешевить данную продукцию, с другой - обезопасит от различного рода манипуляций со стороны поставщиков.

Кроме того, ученые хотят разработать с перспективой дальнейшего производства специализированную безбелковую и низкобелковую продукцию. "У нас запланировано строительство специализированного цеха в Марьиной Горке, который будет выпускать 16 видов продуктов для этой категории и детей, и взрослых, чтобы их полностью обеспечить. Сейчас они вынуждены покупать ее за рубежом по баснословным ценам", - отметил начальник отдела.-0-