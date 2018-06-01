1 июня, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Проект "100 идей для СНГ" поможет сформировать банк данных об инновационных молодежных проектах. Положение о международном молодежном проекте одобрено сегодня на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект "100 идей для СНГ" является одним из механизмов формирования общих инновационного и научно-технологического пространств в Содружестве. Он нацелен на расширение участия молодежи в интеграционных процессах.

Пилотный вариант проекта с успехом прошел на пространстве Содружества в 2014-2015 годах (он был инициирован в 2013 году белорусской стороной). Проект должен помочь создать банк данных об инновационных молодежных проектах и их авторах, развивать контакты между представителями молодежи разных стран, содействовать формированию в молодежной среде государств - участников СНГ деловой и инновационной культуры.

Проект будет проводиться в течение двух лет и состоять из двух этапов - национального (отборочного) и международного (финала). Стать его участниками смогут молодые люди от 14 до 35 лет из стран Содружества, представившие авторские проекты в номинациях "Авиационно-космические и транспортные системы", "Безопасность", "Живые системы", "Индустрия наносистем", "Информационные технологии (IT-сфера)", "Медицина и здравоохранение", "Производственные технологии и промышленная инфраструктура", "Рациональное природопользование", "Социальная сфера", "Гостеприимство", "Моя страна в Содружестве".-0-