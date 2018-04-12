Проект "100 идей для СНГ" стал площадкой дружбы - Парханов

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный проект "100 идей для СНГ" стал площадкой дружбы. Об этом сегодня журналистам заявил заместитель директора госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызстана, председатель Совета по делам молодежи государств - участников Содружества Независимых Государств Мирлан Парханов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отрадно отметить, что инициатива проекта "100 идей для СНГ" исходила от белорусской стороны. Идея его проведения дает возможность ознакомиться с опытом работы наших стран. В дальнейшем будет создана база данных этих проектов, и молодежь наших стран сможет принять участие в них и получить ценный опыт. "100 идей для СНГ" - это площадка дружбы стран - участниц Содружества Независимых Государств", - сказал Мирлан Парханов.

Сегодня в Минске проходит заседание Совета по делам молодежи государств - участников СНГ. В мероприятии принимает участие министр образования Беларуси Игорь Карпенко, заместитель министра образования Раиса Сидоренко, первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Андрей Беляков, представители стран СНГ.

На повестке дня - обсуждение эффективных форм и методов реализации государственной молодежной политики Беларуси, реализация Стратегии международного молодежного сотрудничества государств - участников СНГ до 2020 года, подготовка проекта Стратегии сотрудничества на 2021-2030 годы. Кроме этого, участники заседания обсудят итоги финала международного проекта "100 идей для СНГ", рассмотрят концепцию развития сотрудничества в поддержке молодежного волонтерского движения.

Также во время заседания пройдет международная выставка проектов-победителей "100 идей для СНГ" и финал республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси".-0-