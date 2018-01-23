Проект "Ясный язык" призван упростить доступ к социально значимой информации для людей с умственными ограничениями

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное объединение "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" начинает второй этап проекта "Ясный язык" по созданию безбарьерной коммуникационной среды для людей с умственными ограничениями, сообщили БЕЛТА в объединении.

С января по декабрь этого года пройдут мероприятия, которые призваны решить три задачи: разработать методику использования "ясного языка" на основе международного опыта для дальнейшего внедрения в Беларуси (в партнерстве с Институтом инклюзивного образования БГПУ им. М.Танка); внедрить использование "ясного языка" в деятельность 20 государственных и негосударственных организаций из сферы социальной защиты, образования регионов; наладить межсекторное сотрудничество государства, бизнеса, гражданского общества и СМИ для создания безбарьерной коммуникационной среды. Все мероприятия второго этапа пройдут под лозунгом "Информация на "ясном языке" - наша самостоятельность в принятии решений".

"Не вся информация, будь то в печатном или в электронном виде, бывает понятна людям, у которых есть трудности в чтении и письме, или понимается ими с трудом, - отметила председатель БелАПДИиМИ Елена Титова. - В проекте мы в первую очередь стремимся упростить доступ к информации в сфере социальной защиты и образования для людей с умственными ограничениями, а также способствовать формированию соответствующего информационного поля".

Проект является одним из этапов реализации Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Беларусь ратифицировала в 2016 году. Цели проекта перекликаются с Целями в области устойчивого развития, принятыми ООН, и его результаты станут вкладом в достижение ЦУР в Беларуси.

На первом этапе (он реализовывался с апреля 2017 года) люди с умственными ограничениями, а также специалисты учились писать понятные тексты и оценивать письменную, аудио- и визуальную информацию в соответствии с правилами "ясного языка" - по критериям доступности для понимания. В качестве педагогов-экспертов выступила команда представителей Общества поддержки людей с умственными ограничениями в Чехии. Обучение продолжится и на втором этапе.

Проект реализует ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" в партнерстве с Обществом поддержки людей с умственными ограничениями в Чехии и негосударственной инициативой "Группа по оказанию помощи пострадавшим от радиации белорусским детям при Евангельской общине Берлин-Кепеник" при поддержке Министерства информации и Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Также содействие оказывает Программа поддержки Беларуси, которая реализуется Дортмундским международным образовательным центром (IBB Dortmund) по поручению Министерства экономического сотрудничества и развития и Германского общества по международному сотрудничеству.-0-