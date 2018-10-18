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СМИ Беларуси

Проект "Клуб редакторов" возвращается в эфир телеканала "Беларусь 1"

Общество 18.10.2018 | 12:46
Фото из архива
Фото из архива

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект агентства теленовостей "Клуб редакторов" 19 октября возвращается в эфир телеканала "Беларусь 1". В новом телесезоне следить за дискуссиями в студии зрители смогут по пятницам сразу после программы "Панорама", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Вести диалог без купюр о наиболее важных и актуальных общественно-политических событиях в стране и в мире будут не только главные редакторы самых авторитетных белорусских СМИ, но и эксперты. "В новых выпусках проекта темы для обсуждения будут разнообразными - насущными, громкими и значимыми, не исключая самых острых и скандальных", - пообещали в пресс-службе медиахолдинга. Так, в первой программе 19 октября участники "Клуба редакторов" проанализируют, о чем писали на текущей неделе белорусские и зарубежные СМИ.

Ведущим программы "Клуб редакторов" останется Геннадий Давыдько. Как пояснили в пресс-службе, он же является автором идеи проекта, который уже восемь лет представляет собой главную дискуссионную площадкой для акул пера ведущих массмедиа страны.

По воскресеньям в 15.30 программа будет идти в повторе, можно будет также послушать аудиоверсию на Первом национальном канале Белорусского радио после выпуска новостей в 17.10.-0-

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Теги
Белтелерадиокомпания, проект, телевидение
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