Проект конвенции по космосу предлагается включить в повестку Совета глав государств СНГ в Душанбе

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях предлагается включить в повестку дня заседания Совета глав государств, который пройдет в сентябре в Душанбе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ по итогам сегодняшнего заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества в Минске.

Постпреды обсудили предложения в проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. Их намечено провести в Душанбе 27 и 28 сентября соответственно. "На заседании СМИД предлагается рассмотреть 12 вопросов, на заседании СГГ - 15. В частности, в повестку дня саммита предлагается внести проекты конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, поправок в соглашение о сотрудничестве в области авторского права и смежных прав, решения об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, предлагается вынести на рассмотрение глав государств проекты плана основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы и ряд других документов.

Значительное внимание на заседании, в котором принял участие первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, постпреды уделили повышению эффективности информационного сопровождения деятельности СНГ. Результаты мониторинга говорят о том, что в 2017 году увеличилась интенсивность освещения в СМИ деятельности СНГ. "Прослеживается как рост количества информационных источников, появление новых, так и увеличение количества публикаций по тематике Содружества. Число таких материалов, согласно оценкам, выросло на 16% по сравнению с 2016 годом", - рассказали в пресс-службе Исполкома. Ряд органов СНГ усилил свое внимание к информационной работе. В частности, в прошлом году Совет министров обороны создал Координационный комитет по вопросам информационного обеспечения вооруженных сил государств СНГ. Совет командующих пограничными войсками одобрил специальную систему взаимодействия со СМИ. Свой вклад в информационное сопровождение деятельности Содружества продолжает вносить Исполнительный комитет СНГ. Продолжается целенаправленная работа по развитию его интернет-ресурсов. Как отмечалось на заседании, в вопросе информационного сопровождения деятельности Содружества произошли и происходят позитивные изменения.-0-