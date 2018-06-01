1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Минобразования и МТС "IT-лагерь" продолжится в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года. Об этом сообщила журналистам руководитель группы по связям с общественностью СООО "Мобильные ТелеСистемы" Ольга Ткаченко после подписания в пресс-центре БЕЛТА соглашения о сотрудничестве между министерством и мобильным оператором МТС по реализации совместных образовательных проектов.

"В этом году мы будем вести переговоры о том, чтобы увеличить количество лагерей. Попасть на занятия могут все дети, родители которых изъявят такое желание и выразят свое согласие", - сказала Ольга Ткаченко. Конкретные лагеря, которые станут площадками для реализации проекта, определяются совместно с Министерством образования. Предполагается, что расположены они будут в Минской области. Попасть туда можно, купив путевки на общих основаниях.

В 2017 году проект "IT-лагерь" в качестве пилотного был реализован на базе детского лагеря "На ростанях" в Минском районе. Школьники, которые находились в лагере, смогли пройти IT-курсы. В качестве партнера был привлечен Образовательный центр Парка высоких технологий, специалисты которого обучали ребят программированию игр на языке Scratch. По итогам обучения состоялась публичная защита детских проектов. Всего в "IT-лагере" школьники создали более 300 проектов.

По словам министра образования Игоря Карпенко, сотрудничество министерства и МТС - пример государственно-частного партнерства. Проект "IT-лагерь" позволяет учащимся попробовать себя не только в качестве пользователей информационных технологий, но и в качестве их непосредственных создателей. -0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке