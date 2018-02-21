21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Национальной концепции интегрированного управления госграницей будет разработан в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Рабочая встреча экспертов информационно-аналитических подразделений пограничных ведомств Беларуси, Латвии, Литвы и Эстонии проходит 20-22 февраля в Минске в рамках программы Европейской комиссии TAIEX. Стороны обсудили вопросы теоретического и практического опыта данных стран Евросоюза в сфере создания и функционирования системы интегрированного управления государственной границей.

Как отметил начальник управления стратегического анализа и планирования ГПК Дмитрий Любкин, работа экспертной миссии ЕС по вопросу интегрированного управления госграницей является завершающим оценочным этапом, после которого Государственным пограничным комитетом при участии Государственного таможенного комитета и иных заинтересованных будет осуществлена разработка проекта Национальной концепции интегрированного управления госграницей Республики Беларусь.

"Внедрение концепции позволит более качественно осуществлять оценку проблемных вопросов трансграничного характера на внешней границе ЕС с Республикой Беларусь, создать дополнительные условия для оказания пограничному ведомству Беларуси международной технической помощи и в целом поспособствуют повышению эффективности функционирования общерегиональной системы обеспечения пограничной безопасности. В ходе разработки мы будем использовать международный опыт, но в первую очередь будут обеспечены национальные интересы Беларуси на госгранице", - подчеркнул он.

В пресс-службе отметили, что проведенная встреча имеет особую значимость для органов пограничной службы в свете формирования ведомственных подходов к разработке концепции и созданию системы интегрированного управления государственной границей. Данная система призвана стать важным инструментом в координации деятельности субъектов обеспечения пограничной безопасности государства, а также необходима для дальнейшего развития технического и методического потенциалов пограничного ведомства Беларуси.

Одновременно в рамках укрепления региональной пограничной безопасности и противодействия трансграничной преступности экспертами проведена оценка угроз в регионе совместных границ Беларуси, Латвии, Литвы и Эстонии, добавили в пресс-службе.

В мероприятии приняла участие атташе представительства Евросоюза в Республике Беларусь Оута Хермалахти. "Система интегрированного управления границами подразумевает, что внутри страны существует система, где все ведомства, которые действуют на границе, координируют свою работу с соседними странами. Таким образом, когда идет все плавно, работа идет лучше, риски для страны уменьшаются", - заметила она.

Программа TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) - инструмент технического содействия и информационного обмена Европейской комиссии, который поддерживает государственные администрации стран-партнеров в отношении сближения, применения и обеспечения соблюдения законодательства ЕС, а также способствует обмену передовым опытом ЕС. Программа реализуется через семинары, экспертные миссии и учебные поездки. Участниками программы TAIEX являются страны-партнеры Европейской политики добрососедства, в т.ч. Республика Беларусь.-0-