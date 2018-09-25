Проект портала ФПБ поможет старшеклассникам выбрать профессию

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "ПРОФориентир" портала Федерации профсоюзов Беларуси (1prof.by) поможет старшеклассникам выбрать будущую профессию, сообщили БЕЛТА в ФПБ.

"Проект стартовал в сентябре. Для старшеклассников подготовлена подробная презентация специальностей от профориентолога, советы по выбору профессии и статьи по теме. Сейчас на портале размещена информация о 8 профессиях, до конца года планируется добавить описание еще 40. Также появятся видеоролики, в которых мастера своего дела расскажут о личном опыте работы по той или иной специальности", - рассказали в ФПБ.

Важная составляющая проекта - экскурсии на крупнейшие белорусские предприятия. Ребята своими глазами смогут увидеть условия труда, преимущества и недостатки той или иной профессии, пообщаться со специалистами. Принять участие в такой экскурсии смогут победители конкурсов, которые будут проводиться в группах "ПРОФориентира" в социальных сетях. Вне конкурса будут приглашены воспитанники детских домов и деревень Минска и Минской области.

Основная задача - показать старшеклассникам, насколько важна активная личная позиция при выборе профессии.-0-