Проект правил работы с электронными документами в архивах госорганов разработали в Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции разработал проект правил работы с документами в электронном виде в архивах государственных органов, иных организаций. Такая информация размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.

Проект правил опубликован на сайте министерства. Они будут утверждены после принятия закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи". Государственные органы и организации уже сейчас могут ознакомиться с этими правилами и использовать их для планирования своей деятельности.

Как ранее отмечали в департаменте, в республике проводится работа по созданию архивов электронных документов. Единый нормативный правовой акт установит правила работы с электронными документами в архивах государственных органов и организаций, а также порядок передачи электронных документов на постоянное хранение.

Создание электронных документов и условий их хранения уже активно используется в практике работы государственных органов и организаций. Соответственно эти вопросы представляются крайне актуальными.-0-