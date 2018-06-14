Проект ПРООН активизирует усилия общества для достижения Целей устойчивого развития - Плавский

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект ЕС-ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" активизирует усилия общества для достижения Целей устойчивого развития. Такое мнение заместитель председателя Миноблисполкома Олег Плавский высказал сегодня на конференции по итогам реализации проекта, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время конференции

"Такие проекты стимулируют общественную дискуссию по проблемам местного развития в Беларуси, что способно мобилизировать и активизировать усилия всего общества для достижения Целей устойчивого развития. Данный шаг будет способствовать развитию не только Минской области, но и всей страны в целом", - отметил Олег Плавский.

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Олег Плавский на конференции

Фото Андрея Покумейко