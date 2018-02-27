Проект ПРООН-ГЭФ "Ветландс" в Беларуси создаст условия для сохранения исчезающих видов птиц

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой экологический проект, направленный на восстановление местообитаний видов, находящихся под угрозой глобального исчезновения (вертлявой камышевки, большого подорлика, дупеля, большого веретенника), и устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами, реализуется в Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пятилетний проект ПРООН-ГЭФ "Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ" ("Ветландс") запущен в ноябре прошлого года, все это время велась преимущественно подготовительная работа. А сегодня в Минске состоялся установочный семинар, который собрал партнеров и заинтересованных. Национальным исполнительным агентством определено Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, донорами выступают Глобальный экологический фонд, Программа развития ООН. Общий бюджет проекта - $4,3 млн.

Главная цель, как отметил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Николай Свидинский, заключается во внедрении природоохранно ориентированных и финансово устойчивых подходов к управлению лесами и водно-болотными угодьями, что позволит получить выгоды в сохранении глобально значимого биоразнообразия, климата и землепользования. Выработка устойчивого использования ресурсов очень важна для баланса экологических и экономических интересов, подчеркнул он.

"Лесные и болотные экосистемы Беларуси имеют глобальное значение для уникального биоразнообразия. Сохранение этих экосистем важно для снижения темпов утраты биоразнообразия на глобальном, региональном и национальном уровнях, - отметил координатор проектов ПРООН Игорь Чульба. - Вся пятилетняя программа "Ветландс" включает ряд интересных проектов, которые не повторяют предыдущие, а основываются на их результатах и проблемных аспектах". В том числе некоторые мероприятия будут реализовываться в синергии с аналогичными инициативами в Европе.

Руководитель проекта Алексей Артюшевский пояснил, что программой проекта предусмотрены некоторые изменения в природоохранном законодательстве (в том числе давно ожидаемый закон об охране и использовании болот), сохранение ценных участков лесов, внедрение устойчивых методов использования и переработки биомассы болот, улучшение кормовых угодий для вольноживущей микропопуляции европейского зубра, восстановление местообитаний болотных птиц, водно-болотных и луговых угодий, развитие экотуризма и так далее. Проект коснется более десятка особо охраняемых природных территорий: "Туровский луг" и "Погост", "Налибокская пуща", "Споровский" и "Званец", "Жада", "Сервечь" и другие.-0-