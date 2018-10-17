Проект стратегии развития строительной отрасли Беларуси внесен на рассмотрение в Совмин - Микуленок

17 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Проект стратегии развития строительной отрасли Беларуси до 2025 года внесен на рассмотрение в Совет Министров. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.

"Проект стратегии разработан. Он внесен в Совмин, сейчас корректируется и затем будет утверждаться", - сказал Дмитрий Микуленок.

Касаясь планируемых сроков выхода документа, министр отметил, что он ожидается в первой половине ноября.

В Витебске сегодня проходит совместный выездной семинар-коллегия Министерства архитектуры и строительства и Министерства образования по вопросу кадрового обеспечения строительного комплекса. В работе семинара-коллегии принимают участие заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, министр образования Игорь Карпенко, министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, руководители профильных предприятий и учебных заведений.-0-