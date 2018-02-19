19 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Проект техрегламента "Энергоэффективность зданий" разработан в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В настоящее время завершены процедуры согласования проекта технического регламента "Энергоэффективность зданий". Это революционный регламент, потому что в существующую систему определения понятия "энергоэффективный дом" он вносит изменения. Ранее к таким домам относили только те здания, которые имеют определенные показатели по потреблению энергии на отопление. Сейчас добавляются еще и требования по горячему водоснабжению, а также по работе электрических устройств, которые необходимы для отопления и т.д.", - сказал Дмитрий Семенкевич.

Он также подчеркнул, что с введением данного техрегламента требования к энергоэффективности зданий не усилятся. "У некоторых есть опасения, что изменится вся классификация, и ранее построенные дома будут признаны как не энергоэффективные. По критерию систем отопления дома будут оставаться в прежних категориях энергоэффективности. Здесь принципиальных изменений не будет", - пояснил замминистра.

Проект техрегламента разрабатывался РУП "Стройтехнорм" совместно с немецкой компанией. "Будет европейский подход к определению понятия "энергоэффективный дом". После принятия правительством технического регламента планируется утверждение стандарта по расчетам энергоэффективности здания", - отметил Дмитрий Семенкевич. Он подчеркнул, что сейчас все строящиеся дома в Беларуси являются энергоффективными, с присвоением как минимум класса В.-0-