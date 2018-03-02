Проект указа о совершенствовании порядка обращения с отходами вынесен на публичное обсуждение

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства вынесло на общественное обсуждение проект указа "О совершенствовании порядка обращения с отходами, образующимися после утраты потребительских свойств товаров и упаковки", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Текст проекта указа размещен на сайте министерства в разделе "Публичное обсуждение проектов НПА". Замечания и предложения можно отправлять по электронной почте до 16 марта 2018 года.

Проект указа разработан в целях обеспечения возможности для реализации мероприятий Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси до 2035 года. Предусмотрены изменения и дополнения в части выполнения производителями и поставщиками обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания или использования отходов, а также дополнительные направления расходования поступающих оператору средств и т.д.-0-