Проект указа о тепловой модернизации домов находится на стадии согласования

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа, предусматривающий софинансирование утепления жилых домов, находится на стадии согласования, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам государственного объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофей Кремез , передает корреспондент БЕЛТА.

"Документ проходит согласование всех соответствующих структур и, думаю, до конца года будет принят", - отметил Тимофей Кремез.

Раньше тепловая модернизация была обязательной составляющей капитального ремонта жилых домов, но постановление Совета Министров №324 внесло изменение в перечень работ. В настоящее время только проводится ремонт кровель, стен, балконов, фундаментов, тепловых узлов, инженерных систем. Утепление фасадов за счет бюджета возможно в случае подтвержденного экспертизой промерзания квартир.

Проект указа о тепловой модернизации предусматривает софинансирование со стороны жильцов. Доля возмещения средств будет зависеть от прогнозируемого экономического эффекта. Всего в нынешнем году на текущий ремонт жилья выделено Br41 млн, на капитальный ремонт также направляются бюджетные средства, отчисления населения. "Выделенное финансирование последние три-четыре года позволяет выполнять все необходимые работы по текущему ремонту. Что касается капитального ремонта, то дополнительные средства дали бы возможность увеличить объемы", - сказал Тимофей Кремез.-0-