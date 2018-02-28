28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа об изменениях в правила охоты внесен на рассмотрение в Администрацию Президента, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик во время выставки-ярмарки "Охота и рыболовство. Весна-2018".

"Проект указа об изменениях в Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты находится на рассмотрении в Администрации Президента. При подготовке документа мы учли все предложения охотников и общественных объединений, которые к нам поступили. Например, в новые правила охоты включены некоторые моменты, касающиеся либерализации ответственности за незначительные нарушения, не влекущие за собой нанесение ущерба природе", - сказал Александр Кулик.

Выставка-ярмарка "Охота и рыболовство. Весна-2018" проводится в преддверии сезона весенней охоты: с 10 марта открывается охота на гуся и утку, с 20 марта - на тетерева и глухаря. "В последние годы активно развивается инфраструктура охотничьего хозяйства, строятся охотничьи комплексы. Продолжается расселение оленя, так как в связи со снижением численности дикого кабана нужно наращивать количество диких животных, которые также относятся к популярным для охоты видам", - отметил Александр Кулик. В Беларуси активно развивается охотничий туризм.

Выставка-ярмарка проходит с 28 февраля по 3 марта в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в Минском районе. Одним из организаторов выступает Министерство лесного хозяйства. Свои предложения по проведению охотничьих и экологических туров подготовили УП "Белгосохота" и республиканский ландшафтный заказник "Налибокский".

Запланированы тематические семинары. Специалисты во время форума обсудят организацию и проведение охоты на волка, лося и оленя благородного с помощью подманивания. Будут организованы открытый конкурс вабильщиков оленя благородного, соревнования по стрельбе из лука по объемным фигурам охотничьих животных. Гости мероприятия смогут оценить охотничью кухню (блюда из бобра, шурпа, уха, олень на вертеле и др.), посетить выставку экзотических охотничьих трофеев, приобрести путевку на весенний сезон охоты на водоплавающую дичь и вальдшнепа. Будут организованы конкурсы, презентации, продажи аксессуаров, одежды и амуниции для охотников.-0-