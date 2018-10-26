Проект Военной доктрины Союзного государства планируется утвердить до конца года

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Военной доктрины Союзного государства планируется утвердить до конца 2018 года. Ожидается, что он будет рассмотрен 13 декабря на очередном заседании Совета Министров СГ и в случае одобрения направлен для утверждения в Высший государственный совет СГ. Об этом сегодня шла речь на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, передает корреспондент БЕЛТА.

Как проинформировал участников заседания начальник 2-го отдела информационно-аналитического управления Генштаба ВС Беларуси Павел Примак, работа над документом ведется в плановом порядке. "Считаем срок утверждения Военной доктрины в 2018 году вполне реалистичным", - сказал он.

Как сообщалось, Военная доктрина Союзного государства носит сугубо оборонительный характер. Она разрабатывается в соответствии с Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы.-0-