11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона о донорстве крови и ее компонентов разрабатывается в Беларуси, сообщила сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак в пресс-центре БЕЛТА.

"В настоящее время члены межведомственной рабочей группы разрабатывают проект закона об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов", - сказала Людмила Макарина-Кибак.

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