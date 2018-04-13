13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "О судебно-экспертной деятельности" разработан в Беларуси, сообщил председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Это серьезный шаг. Вопрос о том, что нужен комплексный нормативный правовой акт, который бы регулировал эту сферу, обсуждался давно. Судебная экспертиза включает работу не только ГКСЭ, но и частных судебных экспертов, и экспертов, которые есть в некоторых ведомствах - их немного, но они проводят исследования, исходя из компетенции ведомств", - сказал Андрей Швед. Деятельность субъектов при проведении судэкспертиз должна основываться на общих методологических основах и принципах.

Необходимость разработки закона обусловлена тем, что необходимо уточнить и унифицировать полномочия судебного эксперта в уголовном, хозяйственном, гражданском и административном процессах. С созданием закона впервые будет унифицировано процессуальное законодательство: эксперт будет обладать равными правами и обязанностями вне зависимости от вида процесса, в котором он участвует. Будут приведены к единообразию и права и обязанности лиц, в отношении которых проводится экспертиза, а также участвующих в ее проведении. В этой связи параллельно ведется работа над внесением изменений во все процессуальные кодексы Беларуси.

На законодательном уровне предлагается закрепить сроки производства экспертиз. "Да, мы говорим, что 99% экспертиз проводятся в течение 30 суток, но этот срок установлен ведомственными актами. Коллеги из правоохранительных органов заинтересованы в том, чтобы на уровне данного акта законодательства были установлены эти сроки", - добавил председатель ГКСЭ.

Проектом закона предусмотрены и требования, предъявляемые к судебному эксперту. Также необходимо конкретизировать на уровне закона права эксперта при осмотре места происшествия. Как пояснил Андрей Швед, речь идет, например, о том, что можно делать судэксперту при обнаружении, фиксации и изъятии вещественных следов, а что - прерогатива исключительно следователя. Серьезным остается вопрос инициативы эксперта при производстве экспертизы: до каких пределов судэксперт может что-то выяснить дополнительно по своей инициативе, а что-то - только по решению следователя, прокурора или судьи.

В проекте закона определен порядок создания и функционирования реестра судебно-экспертных учреждений и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих соответствующую деятельность, с указанием проводимых ими видов (подвидов) судебных экспертиз. Сведения в реестре будут открытыми и будут носить информационный характер. Создание реестра не повлечет ограничения органов, ведущих процесс, в поручении проведения экспертизы иным специалистам.

Предусматривается и создание и ведение реестра методических материалов в сфере судебно-экспертной деятельности, что будет обеспечиваться ГКСЭ. Проект закона включает и другие важные вопросы.

"Проект закона сейчас обсуждается с нашими коллегами", - отметил председатель комитета. Проводятся все необходимые процедуры, чтобы в этом году внести его на рассмотрение Национального собрания.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

В Беларуси около 99% судебных экспертиз проводятся в течение 30 дней - Швед "Такого нет нигде на постсоветском пространстве". Всего в год проводится около 340 тыс., а за пять лет - более 1,6 млн экспертиз", - сказал председатель ГКСЭ.

Беларусь рассматривает возможность закупки в Китае материалов для ДНК-экспертиз "Есть договоренность о поставке из Китая материалов для получения генотипоскопических образцов и некоторых материалов для исследования следов выстрела", - рассказал Андрей Швед.

Беларусь поможет ОАЭ в подготовке судебных экспертов Арабские партнеры трижды посещали Госкомитет судебных экспертиз Беларуси и очень высоко оценили организацию деятельности, уровень оснащения экспертных подразделений, а также практику повышения квалификации и переподготовки экспертов.