Проект закона об охране и использовании болот будет разработан в Беларуси

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "Об охране и использовании болот (торфяников)" будет разработан в Беларуси, сообщил на пресс-конференции начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется, что к разработке проекта закона "Об охране и использовании болот (торфяников)" мы приступим в этом году, а уже в 2019-м получим законченный нормативный документ. Его разработка пройдет при активном участии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и ученых НАН Беларуси. Этот закон урегулирует все вопросы, связанные с охраной и использованием болот, позволит создать правовую основу для сохранения средообразующих свойств болот, таких как влияние на климат, выделение кислорода, поглощение углекислого газа", - сказал Николай Свидинский.

Заведующий сектором международного сотрудничества и сопровождения природоохранных конвенций НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Александр Козулин отметил, что в Беларуси утверждены стратегия сохранения и рационального (устойчивого) использования торфяников и схема распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года. "Подготовка проекта закона "Об охране и использовании болот (торфяников)" является логическим продолжением этой работы", - подчеркнул он.-0-