Профессия учителя становится все более востребованной у абитуриентов - ректор БГПУ

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессия учителя становится все более востребованной у абитуриентов. Об этом сообщил сегодня журналистам ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка Александр Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы уже видим по количеству желающих записаться на ЦТ, что интерес к нашей профессии растет. По прошлому году был аншлаг: по 6 специальностям из 31 проходной бал оказался выше 310, а ниже 200 - только на двух специальностях", - отметил Александр Жук.

Растет и качество подготовки абитуриентов, все больше медалистов выбирают профессию учителя (в прошлом году их количество выросло в 7-8 раз), равно как много поступает и выпускников гимназий и лицеев. "К нам пришли выпускники педагогических классов. И по итогам зимней сессии мы видим, что эти ребята очень подготовленные, у них средний бал сессии выше, чем у остальных. Они социально активны: из 130 человек 13 являются старостами групп, многие состоят в общественных объединениях. В этом году мы рассчитываем получить новое поколение таких же талантливых выпускников педклассов", - подчеркнул Александр Жук.

Он заверил, что благодаря реализуемой в Беларуси политике с гарантией первого рабочего места выпускники БГПУ уверены в своем профессиональном будущем. "У нас распределение прошло еще в апреле, и 100% выпускников, обучавшихся за счет бюджета, получили первое рабочее место. Они знают, куда поедут, и позитивно настроены, - сказал ректор. - Анализируя последние годы, коэффициент закрепляемости наших выпускников по истечении 2 лет отработки колеблется в разных регионах от 70% до 100%. Все зависит от местных властей, того, какие они создают условия для молодых педагогов".-0-