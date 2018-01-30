Профилактика гриппа: прививка, личная гигиена и кашлевый этикет

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единственным способом специфической профилактики гриппа является вакцинопрофилактика, остальные способы, как сейчас модно говорить, с недостаточной эффективностью, отметила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Единственным способом специфической профилактики гриппа является вакцинопрофилактика. Все остальные способы, так скажем, опосредованы или, как сейчас модно говорить, с недостаточной эффективностью. Основные способы профилактики помимо вакцины - это соблюдение личной гигиены и правил кашлевого этикета", - проинформировала Инна Карабан.

Она считает, что этим правилам нужно обучать с самого детства. "Мы не должны распространять вокруг себя микробы при чихании или кашле, об этом люди часто не заботятся. Очень редко, кто прикрывает рот и нос при кашле, очень редко, кто достает бумажные салфетки в это время", - сказала замначальника отдела.

Личная гигиена в период заболеваемости ОРИ заключается в том, чтобы мыть руки как можно чаще. Одновременно с этим можно носить с собой влажные салфетки и пользоваться ими при любом удобном случае, это также эффективно. "В сезон роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями мы рекомендуем мужчинам обходиться без рукопожатий, лучше поздороваться на словах. Руки - это основной источник не только вирусов, но и любых микробов. Чем чаще мы будем мыть руки, тем реже будем болеть не только вирусной инфекцией и гриппом, но и другими инфекционными заболеваниями", - уверила Инна Карабан.

Отличной профилактикой гриппа могут стать прогулки на свежем воздухе, особенно учитывая, что он сейчас в Беларуси влажный, а, как известно, вирусы гриппа боятся влаги. При этом обязательным условием является одежда по погоде, потому что переохлаждение, равно как и перегрев, могут способствовать заболеванию. Также следует помнить, что маска - это атрибут заболевшего человека. Здоровый в ней не нуждается.

Что касается закрытых помещений, то и в них можно снизить вероятность заражения. При этом важно соблюдать температурный режим и увлажненность воздуха. Оптимальными условиями для нераспространения вируса гриппа являются 20 градусов тепла и 50-70% влажности воздуха. Проветривать помещение следует как можно чаще.-0-