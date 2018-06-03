Профилизация в школе наиболее эффективна с 7-8 класса - Карпенко

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилизация в школе наиболее эффективна с 7-8 класса. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя", сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, что о профилизации нужно вести разговор с 7-8 класса, когда можно комплексно оценить возможности ребенка, в какой сфере он себя проявил (гуманитарной, физико-математической или химико-биологической). После 9 класса, когда школьник выдержит испытания, покажет свои результаты, он должен самостоятельно выбрать свою дальнейшую дорогу, - сказал Игорь Карпенко.

Министр также затронул тему отмены экзаменов для поступления в 5-е классы гимназий. По его словам, в первый год будет проходить адаптация, возможны некоторые проблемные вопросы. В перспективе должна выстроиться система, которая позволит учитывать в первую очередь интересы и потребности ребенка.

Игорь Карпенко упомянул о некоторых предстоящих изменениях в системе образования. В частности, при поступлении на некоторые специальности в высшие учебные заведения планируется ввести внутренние испытания. Возможны изменения касательно формы выпускных экзаменов за курс средней школы и формата вступительных испытаний в высшие и средние специальные учебные заведения, поскольку сейчас они не соответствуют друг другу. "Наверное, мы должны выйти на какую-то форму, которая бы позволила сбалансировать потребности и школы, и учащегося, и родителей", - сказал министр.

Кроме того, разработана новая методология оценки результатов централизованного тестирования. Она будет более понятной для учащихся и родителей и позволит сопоставлять отметки в школе с уровнем оценки по ЦТ. На эту методологию в текущем году пока переходить не планируется. Для начала ее необходимо апробировать в рамках конкретной вступительной кампании.-0-